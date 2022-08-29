Власти рассказали о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в ХМАО

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Трое получивших травмы во время жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения ХМАО.

"Пятеро пострадавших при аварийной посадке вертолета Ми-8 госпитализированы в Сургутскую травмбольницу. Состояние троих оценивается как тяжелое, двоих – средней степени тяжести", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что состояние двоих пострадавших удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

Вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в понедельник, 29 августа. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. По предварительным данным, погибших в результате нет.

При этом получили травмы семь человек. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.