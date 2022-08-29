Названы возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 в ХМАО

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В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России назвали возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом.

"В качестве предварительных причин происшествия рассматриваются техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия", – отметили ТАСС в ведомстве.

Вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в понедельник, 29 августа. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. По предварительным данным, погибших в результате нет.

При этом получили травмы семь человек. Как уточнил директор регионального Центра медицины катастроф Василий Костин, жизни пострадавших ничто не угрожает. Одному человеку оказывалась медицинская помощь на месте.