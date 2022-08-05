Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тульской области, пилот погиб

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Легкомоторный самолет, летевший из Тамбова в Москву, совершил жесткую посадку в Тульской области. В результате аварии пилот погиб. Об этом сообщается на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"По предварительным данным, сегодня в районе деревни Теребуш Веневского района Тульской области совершил жесткую посадку легкомоторный летательный аппарат автожир, осуществлявший полет из Тамбова в Москву. Пилот воздушного судна от полученных травм скончался на месте происшествия", – рассказали в ведомстве.

Следователи намерены провести проверку по данному инциденту для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Камчатке.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, на борту находился один человек. В результате инцидента никто не пострадал. Камчатский следственный отдел на транспорте начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.