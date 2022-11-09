Трое пострадавших при крушении вертолета Ми-2 под Костромой попали в реанимацию

Фото: телеграм-канал "Сергей Ситников"

Трое пострадавших в результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области находятся в реанимации. Об этом сообщил директор регионального департамента здравоохранения Николай Гирин.

"Сейчас три пациента в реанимации, продолжаются диагностические мероприятия, один пациент в операционной", – приводит его слова пресс-служба администрации Костромской области.

По данным Гирина, состояние троих пациентов оценивается как тяжелое и стабильно тяжелое, у четвертого пострадавшего зафиксированы перелом и изолированная травма.

ЧП произошло накануне вечером. Вертолет санавиации Ми-2 потерпел крушение при заходе на посадку примерно в 4 километрах от аэропорта Сокеркино.

На борту находились пять человек, в том числе один пациент, которого везли на госпитализацию. Он погиб. Два фельдшера санитарной авиации и два пилота госпитализированы.

По данным экстренных служб, вертолет Ми-2 принадлежит "Костромскому авиапредприятию". В настоящее время рассматриваются две версии крушения – неисправность и ошибка пилотирования.



Стала известна предварительная причина падения вертолета под Костромой

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