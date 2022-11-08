Фото: телеграм-канал "Сергей Ситников"

Спасатели нашли пострадавших в результате крушения вертолета Ми-2 под Костромой, им уже оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает глава региона Сергей Ситников в своем телеграм-канале.

"Место аварийной посадки определено. Вертолет – в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим", – отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что один человек погиб при падении вертолета Ми-2 в Костромской области, еще четверо пострадали.

Сообщалось, что губернатор области отправился к месту аварии. Местные власти уточнили, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

По поручению главы региона на место также оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Местные больницы готовы принять пострадавших. Как уточнил Ситников, при падении пострадали два фельдшера и два пилота. Пациент, находившийся на борту, погиб в результате аварии.

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