В экстренных службах назвали возможные причины падения вертолета под Костромой

Фото: телеграм-канал "Сергей Ситников"

Причиной падения вертолета Ми-2 под Костромой могли стать неисправность и ошибка пилотирования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Точная причина аварийной посадки вертолета Ми-2 устанавливается. Рассматриваются две версии – неисправность и ошибка пилотирования", – рассказали специалисты.

Представители экстренных служб также добавили, что транспортное средство принадлежит "Костромскому авиапредприятию". По их словам, при падении был серьезно поврежден борт вертолета.

В свою очередь, в областном ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в результате крушения эвакуировали и передали медикам. По информации медслужб, их состояние предварительно оценивается как тяжелое.

В администрации региона уточнили, что первого пострадавшего уже доставили в больницу в Костроме, это пилот вертолета.

Ранее стало известно, что один человек погиб при падении вертолета Ми-2 в Костромской области, еще четверо пострадали.

Сообщалось, что губернатор области Сергей Ситников отправился к месту аварии. Местные власти уточнили, что Ми-2 выполнял полет из Шарьи по заданию санитарной авиации.

По поручению главы региона на место также оперативно выехали пять бригад скорой помощи. Местные больницы готовы принять пострадавших. Как уточнил Ситников, при падении пострадали два фельдшера и два пилота. Пациент, находившийся на борту, погиб в результате аварии.

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