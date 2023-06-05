Российские Ту-95МС совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС осуществили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом рассказали в министерстве обороны России.

Их сопровождали самолеты МиГ-31 объединения Военно-воздушных сил РФ и противовоздушной обороны Северного флота. Полет продолжался в течение пяти часов.

Ранее стало известно, что ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря. По информации МО, самолеты провели в небе более 13 часов. В ходе миссии экипажи дальней авиации провели дозаправку топливом в воздухе.

До этого два ракетоносца Ту-160 ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Миссия длилась в течение 14 часов.

Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями