Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что полет длился более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил.

Ранее сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС осуществили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Самый продолжительный полет занял около 7 часов.

До этого два стратегических ракетоносца Ту-160 также выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Сопровождение экипажей обеспечивали самолеты Су-35 Воздушно-космических сил.

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