Самолеты дальней авиации РФ выполнили полеты над Арктикой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 осуществили плановые полеты нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Самолеты дальней авиации выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского, Бофорта морей и Северного Ледовитого океана", – говорится в сообщении.

Самый продолжительный полет занял около семи часов. Вслед за экипажами ракетоносцев и бомбардировщиков пролетели самолеты Су-35С, Су-27 и МиГ-31, взявшие на себя ответственность за их сопровождение в небе.

В ведомстве обратили внимание, что все полеты осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

До этого два стратегических ракетоносца Ту-160 также совершили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана. Сопровождение экипажей обеспечивали самолеты Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.



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