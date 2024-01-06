Самолеты Ту-142 продолжат патрулирование над Арктикой и Атлантикой в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота продолжат длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов в 2024 году. Это будет одной из приоритетных задач для летчиков данного типа самолетов в новом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Подчеркивается, что в 2023 году экипажи Ту-142 не раз выполняли задачи в международном воздушном пространстве над Арктикой и Атлантикой. Средняя продолжительность полетов в дальнюю морскую зону составила около 12 часов, среднее пройденное расстояние за полет – более 8 тысяч километров.

В сообщении уточнили, что летчики не только выполняли воздушное патрулирование и другие поставленные задачи, но и проводили мониторинг обстановки в Арктике и ледовую разведку.

Полеты выполнялись в строгом соответствии с договорами об использовании воздушного пространства без нарушения границ приморских государств и международными правилами, заключили в тексте.

Ранее сообщалось, что стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России осуществили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей.

До этого два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря в сопровождении экипажей самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет у западного побережья Аляски