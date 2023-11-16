Самолеты ВКС РФ выполнили полеты над Баренцевым, Норвежским и Черным морями

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России осуществили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Наиболее продолжительный полет составил более 13 часов", – отметили в ведомстве.

Кроме того, в сообщении сказано, что самолеты ВКС России сопровождали истребители Су-30СМ и МиГ-31 ВКС России и авиации Северного флота.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что все полеты были реализованы в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. При этом он добавил, что экипажи выполняют постоянно полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского моря, а также Тихого океана.

Ранее Владимир Путин поручил ВКС РФ постоянно патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием комплексов "Кинжал". Глава государства объяснил, что такие мероприятия направлены на установление визуального контроля за ситуацией в Средиземном море.

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