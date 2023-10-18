Путин поручил ВКС РФ начать постоянное патрулирование пространства над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Воздушно-космические силы России должны будут на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем с использованием самолетов с комплексами "Кинжал". Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Российский лидер рассказал об этом в рамках пресс-конференции по итогам его визита в КНР.

"По моему поручению ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем. Наши самолеты МиГ-31 вооружены комплексами "Кинжал", – отметил он.

Глава государства объяснил, что такие мероприятия направлены на установление визуального контроля и "контроля с помощью оружия" за ситуацией в Средиземном море. Путин подчеркнул, что патрулирование не является угрозой.

13 октября стало известно о плановых учениях по противоминной и противодиверсионной обороне, проходящих на внешнем рейде Севастопольской бухты.

Отмечалось, что на учениях отрабатывались задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и катеров без экипажа. В них поучаствовали патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера и морские тральщики. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда ЧФ. Затем они все вернулись в пункт постоянной дислокации.



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