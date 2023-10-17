Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Японского моря в сопровождении экипажей самолетов Су-35С Воздушно-космических сил. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что полет длился около семи часов. По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Он напомнил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей и Арктики.

Ранее два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. Полет продлился около четырех часов.

До этого два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ, всего полет длился примерно пять часов.

Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями