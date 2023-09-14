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14 сентября, 17:43

Безопасность

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что полет в сопровождении экипажей самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) РФ продлился около четырех часов.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш добавил, что полет был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В ведомстве уточнили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Тихого океана, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Арктики.

Ранее два дальних бомбардировщика ТУ-22М3 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Их сопровождали экипажи самолетов Су-35С ВКС РФ, всего полет длился примерно пять часов.

В середине августа два ракетоносца Ту-95МС также совершали плановый полет, но уже над нейтральными водами Японского моря. Полет длился более 6 часов.

10 августа плановый полет над водами Балтийского моря и Северного Ледовитого океана совершался двумя ракетоносцами Ту-160, их сопровождали самолеты Су-35 ВКС РФ.

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