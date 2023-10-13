В ЧФ РФ сообщили о плановых учениях на внешнем рейде Севастопольской бухты

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Плановые учения по противоминной и противодиверсионной обороне проходят на внешнем рейде Севастопольской бухты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ) РФ.

Отмечается, что на учениях отрабатывались задачи по поиску и уничтожению морских плавающих мин и катеров без экипажа. В них поучаствовали патрульный корабль "Павел Державин", противодиверсионные катера и морские тральщики. Поисково-спасательное обеспечение осуществлялось судами аварийно-спасательного отряда ЧФ. Затем они все вернутся в пункт постоянной дислокации.

Ранее российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" выполнил задачи в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где должен был провести ряд тренировок.

В августе российские военные начали учения "Океанский щит – 2023". Отмечалось, что они проходят в акватории Балтийского моря под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова.

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