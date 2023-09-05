Российский фрегат "Адмирал Горшков" проведет тренировки в Атлантике

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российский носитель гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" фрегат "Адмирал Горшков" выполнил задачи в Средиземном море в рамках дальнего похода и вышел в Атлантику, где проведет ряд тренировок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Отмечается, что фрегат находился в Средиземном море с апреля 2023 года. В Атлантический океан он вышел Гибралтарским проливом, его сопровождал средний морской танкер "Вязьма".

В оборонном ведомстве подчеркнули, что экипаж корабля не только выполнял поставленные задачи, но и отработал десятки боевых упражнений по противовоздушной и противолодочной обороне. После завершения всех задач "Адмирал Горшков" вернется в главную базу Северного флота – Североморск.

В сообщении напомнили, что поход корабля начался 4 января 2023 года. За это время он преодолел около 42 тысяч морских миль.

В январе этого года фрегат "Адмирал Горшков" провел учения по применению новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" в западной части Атлантического океана, условно поразив морскую цель на расстоянии более 900 километров.

Также сообщалось, что контингент НАТО в Косове (KFOR) с 5 по 7 сентября проведет учения в западной части края. Упор будет сделан на процедуре оперативной готовности и подготовки подразделений.

Фрегат "Адмирал Горшков" провел очередную тренировку в Атлантическом океане