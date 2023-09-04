Миссия НАТО проведет учения на западе Косова и Метохии – СМИ

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Контингент НАТО в Косово (KFOR) с 5 по 7 сентября проведет учения в западной части края, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Военнослужащие и транспорт KFOR разместятся в районе Крушево и монастыря Дечани. Учения будет проводить региональное командование многонационального контингента "Запад". Упор будет сделан процедуре оперативной готовности и подготовки подразделений.

В настоящее время НАТО усиливает свое присутствие в Косове и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа. Они размещаются на военной базе Султан Мурад.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса.

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