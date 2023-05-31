Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в урегулировании ситуации в Косове

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил готовность помочь в урегулировании косовского кризиса во время телефонных переговоров с сербским коллегой Александаром Вучичем и премьер-министром непризнанного Косова Альбином Курти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Эрдоган, касаясь событий на севере Косова, заявил, что единственным способом установления прочного мира и стабильности в регионе является достижение прогресса при помощи диалога. Президент Эрдоган заявил, что Турция готова внести свой вклад в процесс установления диалога", – уточнили в канцелярии.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. Медицинская помощь понадобилась 52 сербам и 41 бойцу КФОР.

Позже Вучич призвал западные страны повлиять на Приштину с целью отозвать албанских мэров на севере Косова. Однако косовские власти отвергли требовние Вучича.