США потребовали вывести косовскую полицию с севера Косова

Фото: телеграм-канал "Сербия – LIVE | IT, новости и жизнь | КОСОВО"

США потребовали от Приштины вывести косовскую полицию из административных зданий на севере Косова, передает ТАСС со ссылкой на диппредставителя США в непризнанном Косове Джеффри Ховеньера.

"Мы считаем, что присутствие косовской полиции в зданиях, в которые они ворвались, очень провокационно, поэтому мы потребовали у правительства в Приштине вывести полицию из этих трех муниципальных зданий", – сказал Ховеньер.

Кроме того, как уточнил диппредставитель США, Вашингтон потерял энтузиазм по продвижению непризнанного Косова на евро-атлантическом пути в связи с эскалацией на севере края.

По данным радио и телевединия Сербии, США также запретили приштинским властям въезд в страну.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Как уточнил президент Сербии Александр Вучич, один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медицинская помощь понадобилась 52 сербам. К медикам также обратился 41 боец КФОР.