НАТО отправит дополнительные силы в Косово в поддержку КФОР

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НАТО направит в Косово дополнительный многонациональный батальон для усиления расквартированных в непризнанной республике сил КФОР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование союзных объединенных сил Альянса в Неаполе.

"В связи с недавними беспорядками и ранением 30 бойцов КФОР НАТО вынесла распоряжение для развертывания оперативных резервных сил на Западных Балканах", – указано в уведомлении.

Еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности для возможной переброски в Косово, отмечается в сообщении.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Как уточнил президент Сербии Александр Вучич, один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медицинская помощь понадобилась 52 сербам. К медикам также обратился 41 боец КФОР.

Вучич также призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать косовоалбанского мэра. Косовские власти отвергли требования Вучича.