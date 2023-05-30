Вучич поблагодарил посла РФ за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич принял посла России Александра Боцан-Харченко, сообщили в посольстве РФ в Белграде.

Он рассказал послу о ситуации в Косове и поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В свою очередь, посол выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Косове и резкой эскалацией антисербского насилия. Он также сообщил, что односторонний подход властей Косова создает серьезные угрозы для безопасности и стабильности в регионе.

В понедельник, 29 мая, начались беспорядки, когда протестующие сербы собрались перед зданием администрации и потребовали отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.

Президент Сербии заявил, что один спецназовец Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. После столкновений с КФОР за медпомощью обратились 52 серба.

30 мая Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края. Он считает, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что отдаляет от мира и стабильности в регионе.

