Вучич анонсировал встречу с российским послом на фоне обострения в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич проведет встречу с российским послом Александром Боцан-Харченко на фоне обострения ситуации в Косове и Метохии. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства сообщает ТАСС.

"Президент Республики Сербия Александр Вучич встретится с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко во вторник, 30 мая 2023 года, в 11:00", – указано в сообщении.

Кроме того, Вучич проведет встречу и с китайским послом.

29 мая силы НАТО атаковали сербов, вышедших на протест перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. Сербы подняли руки и сели на землю, показывая, что не имеют при себе оружия.

По словам Вучича, сотрудник спецназа Косово открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова, в результате чего был ранен один человек.

За медицинской помощью впоследствии обратились 50 человек. По заявлению директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека, травмы протестующим были нанесены резиновыми пулями, огнестрельным оружием и светошумовыми гранатами.