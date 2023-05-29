Более 50 человек обратились за медпомощью после столкновений в Косове – СМИ

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Более 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений в Косове. Об этом сообщает газета "Вечерне Новости" со ссылкой на слова директора клинического центра в Косовска-Митровице Златана Элека.

Он уточнил, что при столкновении протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) на севере Косова и Метохии пострадавшие поступили в медучреждения с травмами, которые были нанесены светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и огнестрельным оружием.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич из-за ситуации в Косове обратится со срочным посланием к гражданам республики 29 мая, в 20:00 (21:00 по московскому времени. – Прим. ред.), пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы главы государства.

26 мая сообщалось, что около 10 сербов пострадали в муниципалитете Звечан на севере Косова в результате столкновений с местной полицией.

В ответ на эту ситуацию Вучич привел армию в состояние максимальной боевой готовности. Причиной решения сербского лидера стало "насилие, которое специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче".

В понедельник, 29 мая, силы НАТО атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. В ответ сербы сели на землю с поднятыми вверх руками, показывая, что не имеют при себе оружия.

