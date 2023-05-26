Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние повышенной боевой готовности из-за ситуации в Косове, сообщает газета "Вечерне новости".

Как пишет издание, сербский лидер и верховный главнокомандующий издал приказ вооруженным силам срочно выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией.

Причиной такого решения называется "насилие, которое специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче".

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград и Приштина во время переговоров в Охриде достигли соглашений в нескольких пунктах по плану Запада для Косова. За Приштиной закрепили обязательство по формированию сообщества сербских муниципалитетов в Косове и Метохии. При этом, как тогда уточнил Вучич, вопрос, будет ли Приштина выполнять его, остается открытым.

До этого Вучич сообщал, что Сербия готова обсуждать план ЕС по Косову, но без упоминания независимости самопровозглашенной республики. Он подчеркнул, что пока является президентом Сербии, не станет подписывать документ о независимости Косова.

