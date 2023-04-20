Представитель Еврокомиссии заявила, что ЕС введет безвизовый режим с Косовом с 1 января

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Европейский союз введет безвизовый режим с Республикой Косово с 1 января 2024 года, сообщила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

"Безвизовый режим с Косовом вступит в силу 1 января 2024 года", – цитирует ТАСС ее слова.

Хиппер сказала, что Еврокомиссия положительно относится к соглашению между Европарламентом и Советом Евросоюза, которое предложила ЕК. Теперь владельцы паспортов Республики Косово смогут посещать ЕС без виз на срок до 90 дней в любой период на 180 дней.

Отмечается, что соглашение было достигнуто, несмотря на то что из 27 стран Евросоюза Косово не признано Испанией, Грецией, Кипром, Словакией и Румынией.

При этом Брюссель давит на Белград и подталкивает Сербию к признанию суверенитета Косова. Это необходимо, для того чтобы оставшиеся страны Евросоюза признали край суверенным и открыли возможности для начала процесса его интеграции в ЕС отдельно от Сербии.

Ранее сообщалось, что кабинет министров Вьетнама одобрил продление безвизового пребывания в стране с 15 до 45 дней для нескольких стран, в том числе и для России.

Ведомство также продлило выдачу электронных виз на срок до трех месяцев. Таким образом правительство надеется поддержать ключевые факторы экономики страны – туризм и иностранные инвестиции.

В список стран, которым будет одобрено продление безвизового режима, вошли Россия, Германия, Дания, Норвегия, Франция, Финляндия, Белоруссия, Испания, Швеция, Италия, Великобритания, Южная Корея и Япония.

