Эксперт оценил влияние безвизового режима РФ с рядом стран на туризм

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Несмотря на безвизовый режим РФ с 20 странами мира, россияне выбирают государства, куда можно долететь напрямую. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате РФ Сергей Голов.

Эксперт пояснил, что большинство из 20 доступных россиянам стран без виз не имеют прямого авиасообщения с Москвой. Из-за этого поездки становятся более дорогостоящими и менее комфортными.

"Поэтому граждане склонны выбирать те страны, куда можно долететь напрямую, а это традиционно Турция, Египет, Арабские Эмираты, ну и страны СНГ в том числе", – сообщил Голов.

Ранее стало известно, что чаще всего в марте 2023 года россияне летали в Турцию, ОАЭ и Казахстан. Доля полетов в Турцию составила 15,4%, в Дубай – 10,3%, в Казахстан – 9,7%.

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