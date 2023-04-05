20:43Туризм
Срок получения британской визы для граждан РФ сократится минимум на месяц
Фото: 123rf/ventdusud
Срок получения британской визы для россиян сократится с трех до одного-двух месяцев с момента подачи документов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Отмечаем улучшение ситуации с оформлением британских виз. Прежде мы предупреждали туристов о выходе визы в лучшем случае после трех месяцев с момента подачи документов, сейчас на это требуется в среднем от одного до двух месяцев", – сообщили в турагентстве BSI Group.
По информации туроператора PAC Group, запись в визовый центр Великобритании сейчас заполнена на месяц вперед. Подавшие документы получают визу через 4–5 недель. Отказов у клиентов туроператора не было.
Информацию о выдаче визы в течение 1,5–2 месяцев подтвердили в "Русском экспрессе". При этом в BSI Group все же рекомендовали туристам подавать документы не позднее чем за 3 месяца до запланированной даты поездки.
В турагентстве также добавили, что удобный стыковочный авиаперелет из РФ в Великобританию обойдется в 199 тысяч рублей на человека. За номер в отеле в Лондоне нужно будет заплатить в среднем около 200 фунтов стерлингов.
Ранее стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге откроют визовые центры Китая. Они начнут работу после получения необходимых согласований. Прием заявлений и выдача виз начнется после открытия центров.
Туристов РФ предупредили о сложностях с оформлением виз
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