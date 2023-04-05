В Москве и Санкт-Петербурге откроют визовые центры Китая

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Визовые центры Китая в Москве и Санкт-Петербурге начнут работу как только получат необходимые согласования. Об этом сообщает Генеральное консульство Китая в Санкт-Петербурге в своем телеграм-канале.

"В целях повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге по приему виз, Китай принял решение об открытии китайских визовых центров в Москве и Санкт-Петербурге", – указано в сообщении.

Уточняется, что новые визовые центры уже завершили основную подготовительную работу и ведут переговоры с партнерами из России. На данный момент центры официально не открылись и не принимают заявления на визы, однако, как только все будет согласовано, китайская сторона откроет центры в кратчайшие сроки.

Власти КНР разрешили въезд иностранным туристам в составе туристических групп в конце марта. Россияне в данный момент могут подавать заявления на все типы виз в Китай.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали ажиотажный спрос на китайские визы всех типов после возобновления их выдачи гражданам РФ. Самый высокий спрос пришелся на деловые визы, многие представители российских организаций хотят попасть на Кантонскую ярмарку, которая пройдет в Гуанчжоу с 15 апреля по 5 мая.

КНР планирует открыть визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге

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