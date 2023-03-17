Индия обновила для туристов из России правила пребывания в стране – посольство РФ

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Индия обновила для туристов из России правила пребывания в стране. Об этом сообщило посольство РФ в Нью-Дели в Twitter.

"В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", – уточнили в дипмиссии.

В диппредставительстве добавили, что изменения уже распространяются на выданные электронные визы гражданам России.

Ранее сообщалось, что департамент консульских дел МИД КНР подтвердил, что Китай собирается с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну.

Коррективы в работе коснутся всех органов за рубежом КНР, которые осуществляют выдачу виз для въезда в Китай.



Китай возобновляет выдачу всех категорий виз иностранцам с 15 марта

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