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Япония отменит с 8 мая все действующие ограничения на въезд в государство. Это касается в том числе и россиян, передает ТАСС со ссылкой на японское диппредставительство.

"Снятие ограничений на въезд касается и российских туристов. Результат ПЦР-теста не нужен будет", – заявили в посольстве.

Все раннее установленные ограничения действовали в рамках профилактики распространения вируса COVID-19.

До этого в департаменте консульских дел министерства иностранных дел КНР заявили, что Китай планирует с 15 марта возобновить рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам для въезда в страну. Изменения вступят в силу с 00:00 15 марта по пекинскому времени.

Кроме того, в министерстве культуры и туризма КНР рассказали, что Китай разрешил туроператорам ввозить в государство туристические группы. Кроме того, онлайн-операторы вновь могут использовать формат бронирований "билет и гостиница".

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