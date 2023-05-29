Косовский спецназовец открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов – Вучич

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Международные силы безопасности под эгидой НАТО (KFOR) вопреки гарантиям не защитили сербов в Косове и Метохии, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего обращения к гражданам республики.

"Представители KFOR вопреки гарантиям не защитили сербов и не предотвратили захват муниципалитетов и насилие", – передает ТАСС слова главы государства.

По словам Вучича, косовский сотрудник спецназа открыл огонь из автомата Калашникова по сербам. В результате инцидента был ранен один человек.

В ходе сдерживания протестующих сербов на севере Косова в муниципалитете Звечан ранены около 25 сотрудников KFOR, указано в документе миссии НАТО.

Президент Сербии отметил, что премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти организовал столкновения на севере края, чтобы вызвать конфликт между Сербией и НАТО, передает РИА Новости. Вучич добавил, что Курти является единственным виновным в данной ситуации.

Сербский лидер призвал сербов в Косове не вступать в конфликт в силами Альянса. Он подчеркнул, что Сербия сделает все, чтобы сохранить мир в Косове и не допустить убийства граждан.

Президент добавил, что Сербия развернула вооруженные силы на административной границе с Косовом. В ходе обращения к гражданам республики Вучич созвал встречу с представителями пяти западных стран утром 30 мая.

В понедельник, 29 мая, силы НАТО атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия. В ответ сербы сели на землю с поднятыми вверх руками, показывая, что не имеют при себе оружия.

Директор клинического центра в Косовска-Митровице Златан Элек заявил, что при столкновении протестующих сербов с представителями Международных сил безопасности под эгидой НАТО (КФОР) на севере Косова и Метохии 50 пострадавших поступили в медучреждения с травмами, которые были нанесены светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и огнестрельным оружием.

