В НАТО подтвердили ранение военнослужащих КФОР в связи с протестами в Косове

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В НАТО подтвердили ранения представителей сил КФОР в Косове и назвали происходящее "неспровоцированным нападением", следует из заявления Альянса.

"НАТО категорически осуждает неспровоцированные нападения на бойцов КФОР на севере Косова, в результате чего некоторые из них получили ранения. Эти нападения полностью неприемлемы. Насилие должно прекратиться немедленно", – приводит ТАСС текст заявления.

Ранее сообщалось, что представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали сербов, протестовавших с утра перед административным зданием в муниципалитете Звечан в автономном крае Косово и Метохия.

Уточняется, что сначала контингент КФОР потребовал у протестовавших сербов прекратить акцию. В ответ сербы сели на землю с поднятыми вверх руками, чтобы показать мирный характер протеста.

Контингент КФОР принял решение применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, была слышна стрельба, передавали журналисты. В результате, как сообщили в СМИ, более 50 человек обратились за медпомощью после столкновений с КФОР.