Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров на севере Косова

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Президент Сербии Александр Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что отдаляет от мира и стабильности в регионе.

"Срочный отзыв ложных мэров и отведение так называемых полицейских спецподразделений Приштины – условие для сохранения мира в Косове и Метохии", – подчеркнул Вучич.

Ранее сербский лидер встретился с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и послом Евросоюза на фоне обострения ситуации в Косове. Помимо этого, на заседании присутствовали министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генштаба армии страны Милан Мойсилович.

Беспорядки начались 29 мая, когда протестующие сербы собрались перед административным зданием и потребовали отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.

Вучич заявил, что один из сотрудников спецназа Косово открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. После столкновений с КФОР за медицинской помощью впоследствии обратились 52 серба, трое из которых получили тяжелые ранения, и 41 боец организации.

После сообщений о том, что специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбины Курти совершает против сербского народа в Звечане, Зубином-Потоке и Лепосавиче насильственные действия, Сербия отправила к административной линии армию.