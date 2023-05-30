Вучич встретился с послами пяти стран Запада и послом ЕС из-за обострения в Косове

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Президент Сербии Александр Вучич встретился с послами США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и послом Евросоюза на фоне обострения ситуации в Косове. Об этом сообщает Tanjug.

"Вучич встретился с послами стран Квинты, как и шефом делегации ЕС", – говорится в сообщении.

Помимо этого, на заседании присутствовали министр обороны Сербии Милош Вучевич и начальник Генштаба армии Сербии Милан Мойсилович.

Беспорядки в муниципалитете Звечан начались 29 мая, когда протестующие сербы собрались перед административным зданием и потребовали отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.

Вучич заявил, что один из сотрудников спецназа Косово открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. После столкновений с КФОР за медицинской помощью впоследствии обратились 52 серба, трое из которых получили тяжелые ранения, и 41 боец организации.

