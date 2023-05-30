Приштина отвергла требование Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова

Фото: телеграм-канал "Сербия — LIVE 🇷🇸 | IT, новости и жизнь | КОСОВО"

Администрация премьера непризнанного Косова Альбина Курти отвергла требование лидера Сербии Александра Вучича об отставке албанских мэров, которые были избраны без участия сербского большинства в этих городах. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на слова представителя управленческих структур Косова.

"Мэры останутся мэрами. Нынешние мэры – единственные, кто имеет право занимать эти должности", – передает Bloomberg слова представителя правительства Косова Перпарим Крюэзиу.

Помимо этого, правительство Косова заявило об отмене мероприятий в рамках учений НАТО Defender Europe 23, которые были запланированы на 30 мая, пишет портал Albanian Daily News. Уточняется, что отмена произошла из-за сложившейся на севере страны стуации.

В понедельник, 29 мая, начались беспорядки, когда протестующие сербы собрались перед зданием администрации и потребовали отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.

Президент Сербии заявил, что один спецназовец Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. После столкновений с КФОР за медпомощью обратились 52 серба.

30 мая Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края. Он считает, что односторонние шаги Приштины приводят к насилию над сербами, что отдаляет от мира и стабильности в регионе.

