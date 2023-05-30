12:23Политика
Китай поддержал Сербию в защите суверенитета
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Китай поддерживает Сербию в защите целостности своей территории и защите суверенитета. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя МИД КНР Мао Нин.
Дипломат отметила, что Китай следит за происходящим и призывает НАТО способствовать миру в Сербии и уважать ее суверенитет. Также, по словам Мао Нин, китайская сторона против односторонних действий временных органов самоуправления Приштины.
Беспорядки в Сербии начались, когда протестующие собрались перед административным зданием и потребовали отозвать косовоалбанского мэра и отвести косовскую полицию. Представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали протестующих.
30 мая президент Сербии Александр Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края. Он заявил, что действия Приштины приводят к насилию над сербами.
В беспорядках на севере Косова пострадали 52 серба
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