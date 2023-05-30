В НАТО заявили, что КФОР продолжит выполнять функции в Косове

Фото: телеграм-канал "Сербия – LIVE 🇷🇸 | IT, новости и жизнь | КОСОВО"

Контингент КФОР продолжит выполнять свои полномочия в Косове, сообщает РИА Новости со ссылкой на замгенсека НАТО Мирчу Джоанэ.

"Необходимо немедленно прекратить насилие. Обе стороны должны приступить к диалогу. Контингент КФОР продолжит действовать беспристрастно, выполнять свои обязанности в соответствии с решением СБ ООН для поддержания обстановки спокойствия и безопасности", – сказал Джоанэ в совместном заявлении на встрече с президентом Черногории.

Ранее стало известно, что НАТО отправит дополнительные силы для поддержки контингента КФОР после беспорядков на севере Косова. Еще один многонациональный батальон получил приказ о повышении готовности для возможной переброски в Косово, добавили в Альянсе.

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Как уточнил президент Сербии Александр Вучич, один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медицинская помощь понадобилась 52 сербам. К медикам также обратился 41 боец КФОР.