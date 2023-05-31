В Сербии заявили, что не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии

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Сербская армия не будет бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии, предупредил глава Минобороны страны Милош Вучевич.

"Речь идет о, не дай бог, сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад", – сказал он в эфире РТС.

По его словам, если события будут развиваться таким образом, Сербия не будет "просто разговаривать и сидеть сложа руки".

Беспорядки на севере Косова начались 29 мая в связи с требованием сербских протестующих отозвать косовоалбанского мэра, а также отвести косовскую полицию. Впоследствии прибывшие на место представители международных сил безопасности НАТО (КФОР) атаковали митингующих.

Как уточнил президент Сербии Александр Вучич, один из сотрудников спецназа Косова открыл по протестующим сербам огонь из автомата Калашникова и ранил одного человека. В итоге медицинская помощь понадобилась 52 сербам. К медикам также обратился 41 боец КФОР.

Вучич призвал страны Запада повлиять на Приштину, чтобы отозвать албанских мэров и отвести полицейский спецназ с севера края.

