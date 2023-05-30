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Политика

Приштина отвергла требование президента Сербии об отставке албанских мэров в Косове

Приштина отвергла требование президента Сербии об отставке албанских мэров в Косове

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Приштина отвергла требование президента Сербии Александра Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова, которых избрали без участия сербского большинства в этих городах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На севере самопровозглашенной республики продолжаются протесты. Тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти. Они требуют отзыва мэров из числа косовских албанцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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