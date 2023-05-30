Приштина отвергла требование президента Сербии об отставке албанских мэров в Косове

Приштина отвергла требование президента Сербии Александра Вучича об отставке албанских мэров на севере Косова, которых избрали без участия сербского большинства в этих городах. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На севере самопровозглашенной республики продолжаются протесты. Тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти. Они требуют отзыва мэров из числа косовских албанцев.

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