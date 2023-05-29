Рогов заявил, что в Мелитополе произошел взрыв

Фото: vk.com/Между прочим | Мелитополь

В Мелитополе раздался взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Около 21:18 в городе был слышен звук взрыва", – написал он в своем телеграм-канале.

Рогов уточнил, что подробности произошедшего будут позже.

12 мая в администрации Мелитополя сообщили, что в городе прогремел взрыв. В результате случившегося без электричества остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка.

В этот же день около 06:50 в мусорном баке на улице Шмидта, 24, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство.

