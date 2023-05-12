08:16Происшествия
В Мелитополе прогремел взрыв
Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"
В Мелитополе утром 12 мая прогремел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, около 06:50 в мусорном баке на улице Шмидта, 24 сработало самодельное взрывное устройство. В результате никто не пострадал. При этом повреждены стоявшие рядом автомобили. Также взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме.
Накануне в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате происшествия судья не пострадал, однако были ранены два человека из охраны.
По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, покушение является очередной попыткой Киева дестабилизировать ситуацию в Запорожской области. На данный момент следователи устанавливают личности подозреваемых.
До этого в Запорожской области предотвратили покушение на главу отдела полиции Кирилловки, которое готовился совершить гражданин Украины. Стало известно, что 31-летний украинец приехал в регион, чтобы организовать ряд диверсий.
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