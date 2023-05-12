В Мелитополе вновь произошел взрыв

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Мелитополе Запорожской области прогремел очередной взрыв вечером 12 мая. Об этом сообщили в администрации города.

В результате инцидента без электроснабжения остались части города Красная Горка, Микрорайон и Ханда, а также населенные пункты Вознесенка, Константиновка, Тамбовка и Нововасильевка.

"Аварийные службы продолжают восстановительные работы, запущены аварийные источники питания для поддержания мобильной связи", – сообщается в телеграм-канале администрации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, причастные к взрыву лица уже задержаны.

Ранее сообщалось о другом взрыве, который прогремел в Мелитополе утром 12 мая. По данным экстренных служб, около 06:50 в мусорном баке на улице Шмидта, 24 сработало самодельное взрывное устройство.

Позже стало известно о том, что исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области получил травмы в результате этого взрыва.

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