Сотрудник администрации Запорожской области пострадал после взрыва в Мелитополе

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Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области получил травмы в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщается на сайте российского Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе неизвестный заложил самодельное взрывное устройство. Оно пришло в действие, когда сотрудник администрации выходил из подъезда.

В результате чиновник получил минно-взрывные травмы, его госпитализировали. Следователи завели дело по факту покушения на убийство общеопасным способом. Правоохранители организовали следственные и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

"По изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

Утром в пятницу, 12 мая, в Мелитополе произошел взрыв. Он случился на улице Шмидта, 24, около 06:50. В результате повреждения получили стоявшие рядом машины. Кроме того, взрывная волна выбила стекла в ближайшем доме.

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