Минобороны Белоруссии сообщило о попытке нападения на военных с применением взрывчатки

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На дороге, соединяющей Минск и Гомель, произошла попытка нападения на группу военнослужащих с применением взрывного устройства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минобороны республики.

"Вчера вечером (11 мая. – Прим. ред.) на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств", – заявили в военном ведомстве.

Злоумышленник попытался напасть военнослужащих, которые участвовали в усилении границы республики, после чего предпринял попытку скрыться. Отмечается, что солдаты заблокировали грузовик и поймали 51-летнего водителя. Мужчина был передан сотрудникам полиции. Никто из них не пострадал.

В ведомстве добавили, что в произошедшем усматриваются признаки экстремизма. Расследование инцидента продолжится.

Ранее глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявлял, что 9 мая удалось пресечь попытки терактов. Он предположил, что злоумышленники намеренно хотели совершить теракты в День Победы. Президент республики Александр Лукашенко был поставлен в известность, подчеркнул он.

В ведомстве отмечали, что следы заказчика терактов ведут в Украину.

Как отметили в СМИ, теракт планировалось осуществить с применением американской взрывчатки С-4. Взрывное устройство прислал гражданин республики, который находился в Киеве по заданию.



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