Теракты в Белоруссии планировалось осуществить при помощи американской взрывчатки – СМИ

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Теракты в Белоруссии планировалось осуществить с применением американской взрывчатки С-4. Об этом сообщил телеканал ОНТ со ссылкой на информацию белорусского Комитета государственной безопасности (КГБ).

Как отметили в эфире, взрывное устройство прислал гражданин республики, который находился в Киеве по заданию.

"Молодежь, которая сейчас задержана и дает признательные показания, объединяет знакомство с еще одним гражданином Белоруссии. Он находится в Киеве и, получив задание от главного управления разведки Минобороны Украины, нашел исполнителей в Беларуси", – отметили на телеканале.

По словам ведущей, злоумышленники могли устроить теракт среди людей во время празднования Дня Победы.

Ранее КГБ сообщал, что следы заказчика терактов в преддверии Дня Победы и в день его празднования ведут в Украину. Отмечалось, что взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы.

О запланированных терактах сообщал глава КГБ страны Иван Тертель. Сотрудники белорусских спецслужб успешно пресекли действия причастных, подчеркнул он. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был поставлен в известность о произошедшем.

