В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая

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Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что перед Днем Победы в стране пресекли попытки совершения террористических актов.

"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов", –сказал он в эфире радио Sputnik Беларусь.

В рамках мероприятий спецслужбы задержали группу лиц, осуществлявших подготовку к терактам. Однако информацию о том, кто стоит за подобным, Тертель пообещал озвучить позже.

До этого в Белоруссии пресекли попытку атаки на российский самолет А-50. Как сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, по подозрению в случившемся в стране задержали 20 человек. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело.



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