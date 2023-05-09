18:51Политика
В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая
Фото: ТАСС/Анна Иванова
Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель сообщил, что перед Днем Победы в стране пресекли попытки совершения террористических актов.
"Эти события были связаны, по нашим оценкам, с 9 мая. Попытка всколыхнуть ситуацию. Глава государства в курсе этих моментов", –сказал он в эфире радио Sputnik Беларусь.
В рамках мероприятий спецслужбы задержали группу лиц, осуществлявших подготовку к терактам. Однако информацию о том, кто стоит за подобным, Тертель пообещал озвучить позже.
До этого в Белоруссии пресекли попытку атаки на российский самолет А-50. Как сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, по подозрению в случившемся в стране задержали 20 человек. На фоне произошедшего было возбуждено уголовное дело.
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