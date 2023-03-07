В Белоруссии возбудили уголовное дело после попытки атаки на самолет А-50

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В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту попытки диверсии в отношении российского самолета А-50, сообщает агентство БелТА. Дело расследуется по статье "Акт терроризма".

По словам замначальника Следственного управления КГБ Белоруссии Константина Бычека, в результате масштабной специальной операции на одной из явочных квартир задержали гражданина Украины Николая Швеца 1993 года рождения, предпринявшего попытку совершить теракт на белорусском военном объекте – аэродроме Мачулищи в Минском районе.

КГБ установили прямую причастность к организации теракта оперативного состава и руководства службы безопасности Украины. Также первичные следственные действия говорят о том, что в подготовке теракта была задействована агентура спецслужб Польши из числа так называемых беглых белорусов.

"Вскрыта система вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения актов терроризма на территории иностранных государств, установлены организации прикрытия, использовавшиеся для их подготовки и обучения, изучена тактика применения взрывчатых веществ, механизмы коммуникации и управления агентурой, вскрыты и ликвидированы каналы эвакуации агента", – заявил Бычек.

Задержано свыше 20 лиц, в том числе непосредственный исполнитель. На допросе он заявил, что действовал по приказу Службы безопасности Украины. По его словам, он является гражданином Украины, а на территорию страны попал через Россию. Он также признался, что для своих преступных действий на аэродроме Мачулищи использовал два беспилотника.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском атаковали местные партизаны.

Белорусская оппозиция заявила, что самолет РФ ДРЛО А-50 получил повреждения после удара дронов на аэродроме под Минском.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США. Как уточнил Лукашенко, атака носила не военный, а информационный характер.



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