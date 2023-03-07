Киев подтвердил, что российский самолет А-50 под Минском атаковали местные партизаны

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подтвердил, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 на аэродроме под Минском атаковали местные партизаны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами", – написал советник главы офиса Зеленского.

Ранее белорусская оппозиция заявила, что самолет РФ ДРЛО А-50 получил повреждения после удара дронов на аэродроме под Минском.

Позже источник, близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказал, что были задержаны террористы украинских спецслужб, которые причастны к попытке диверсии в отношении самолета РФ ДРЛО А-50.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что в стране задержали агента спецслужб Украины и более 20 соучастников.

По мнению главы государства, к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Как уточнил Лукашенко, атака носила не военный, а информационный характер.



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