Лукашенко сообщил о задержании около 20 человек, причастных к атаке на самолет А-50

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в стране агента спецслужб Украины и его сообщников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Об этом сообщает БелТА.

"На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси", – сказал Лукашенко, подчеркнув, что остальные скрываются за рубежом.

По мнению президента Белоруссии, к попытке диверсии причастны Служба безопасности Украины (СБУ) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Причем, как уточнил Лукашенко, атака носила не военный, а информационный характер.

Подозреваемый в совершении диверсии является гражданином Украины с хорошим знанием информационных технологий, сообщил белорусский лидер.

"Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины (приблизительно. – Прим. ред.) в 2014 году", – рассказал президент.

Мужчина пересек латвийско-российскую границу, следуя по маршруту Варшава – Лодзь – Рига. По мнению Лукашенко, он получал задания по диверсии от белорусских оппозиционеров в Польше, которые в свою очередь следовали командам СБУ.

Задержать диверсанта удалось силами КГБ, МВД и пограничных служб Белоруссии путем анализа звонков, встреч и разговоров в квартире под Боровлянами, недалеко от Минска.

"К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности", – пояснил Лукашенко, уточнив, что на замену этому из РФ будет отправлен другой самолет.

Атака на воздушное судно была совершена маленьким беспилотником. По предположению Лукашенко, выбор был обусловлен тем, что более габаритный аппарат сразу был бы обнаружен сотрудниками спецслужб Белоруссии.

Главной целью страны президент назвал предотвращение перехода диверсантов в РФ. Для этого были перекрыты границы Белоруссии.

Для предотвращения дальнейших ЧП Лукашенко распорядился провести в стране "жесточайшую зачистку".

Сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, президент наградил. Председатель КГБ Иван Тертель получил орден "За службу Родине" I степени, председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и министр внутренних дел Иван Кубраков – орден "За службу Родине" II степени.

До этого о задержании диверсантов, пытавшихся совершить атаку на российский самолет А-50, сообщили в Сети.

Помимо этого, в эфире белорусского ТВ был показан тот же самолет без явных повреждений, в то время как оппозиционная сторона Белоруссии сообщила об атаке на воздушное судно.



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