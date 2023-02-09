Белорусские пограничники перехватили украинский дрон

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Белорусские пограничники перехватили украинский разведывательный дрон вблизи госграницы в Брестской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета страны.

"Инцидент произошел 8 февраля вблизи государственной границы в Столинском районе. <...> Пограничным нарядом с применением радиоэлектронного ружья пресечен дальнейший полет украинского беспилотника", – говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотник был оборудован видеокамерой. Полученные с нее записи подтверждают запуск дрона с территории Украины, а также свидетельствуют о том, что он, в частности, применялся для съемки средств охраны белорусской границы.

В ведомстве напомнили, что подобные инциденты происходили и раньше. В настоящее время по факту обнаружения иностранного разведывательного беспилотника организована проверка.

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